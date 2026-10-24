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Bundesliga

FC Bayern: Neuer fällt aus

von Tobias Feldhoff
1 min.
Manuel Neuer im Trikot des FC Bayern @Maxppp

Der FC Bayern München muss beim Auswärtsspiel am morgigen Sonntag (17:30 Uhr) gegen den SC Freiburg auf Manuel Neuer (40) verzichten. Den Routinier setzt eine anhaltende Sehnenreizung im Fuß außer Gefecht.

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In den vergangenen Wochen hatte Neuer immer mal wieder pausieren müssen, beim jüngsten 2:2 gegen den FC Arsenal stand er dann wieder 90 Minuten auf dem Feld. Vertreten wird er erneut von seinem legitimen Nachfolger Jonas Urbig (23).

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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