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UEFA Champions League

Bayern - Real: Die offiziellen Aufstellungen

Am heutigen Mittwochabend (21 Uhr) will der FC Bayern den Einzug ins Halbfinale der Champions League klar machen. Die offizielle Startelf der Münchner für das Heimspiel gegen Real Madrid.

von Lukas Hörster
1 min.
Álvaro Arbeloa und Vincent Kompany begrüßen sich @Maxppp
FC Bayern Real Madrid

Vincent Kompany vertraut im Champions League-Viertelfinalrückspiel gegen Real Madrid genau derselben Startelf, die vor acht Tagen im Santiago Bernabéu einen 2:1-Vorsprung herausgeschossen hat. Heißt: Vor Manuel Neuer läuft die eingespielte Viererkette auf. Im Mittelfeld erhält erneut Aleksandar Pavlovic den Vorzug vor Leon Goretzka und in der Offensive bleibt für Jamal Musiala nur ein Platz auf der Bank.

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Schon länger klar war, dass Shootingstar Lennart Karl gegen seinen Wunschklub Real nicht dabei sein kann. Der 18-Jährige fällt mit einem Muskelfaserriss im Oberschenkel aus. Spontan fehlen wird außerdem Tom Bischof, der sich einen kleinen Muskelfaserriss in der linken Wade zugezogen hat.

So startet der FC Bayern

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So startet Real Madrid

Lunin - Alexander-Arnold, Militão, Rüdiger, Mendy - Brahim, Valverde, Bellingham, Güler - Mbappé, Vinicius Junior

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Real Madrid C.F.
📋✅ ¡Nuestro XI inicial!
🆚 @FCBayernES
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veröffentlicht am - Aktualisiert am
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