Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Schalke: Muslic hat klaren Wunschspieler

Miron Muslic wünscht sich zur kommenden Saison einen Bundesliga-tauglichen Kader. Eine mögliche Verstärkung hat der Cheftrainer von Schalke 04 bei einem der beiden Mitaufsteiger ausfindig gemacht.

von Tobias Feldhoff - Quelle: Sky
1 min.
Miron Muslic applaudiert den Fans @Maxppp

Verschlägt es Aufstiegsheld Mika Baur (21) vom SC Paderborn zur Konkurrenz? Geht es nach Miron Muslic, läuft der Mittelfeldspieler in der kommenden Spielzeit für den FC Schalke 04 auf. Laut ‚Sky‘ ist der Trainer der Königsblauen ein großer Fan des spielstarken Rechtsfußes.

Unter der Anzeige geht's weiter

Baur hat allerdings bei weiteren Bundesligisten Interesse geweckt. ‚Sky‘ nennt neben Werder Bremen, das zuvor schon gehandelt wurde, auch den FSV Mainz. Der VfL Wolfsburg als künftiger Zweitligist hat sich hingegen aus dem Rennen verabschiedet.

Weitere Gespräche sollen nun Aufschluss darüber geben, welchen nächsten Schritt Baur als den bestmöglichen betrachtet. Für die Paderborner wird der frühere Freiburger wohl nicht zu halten sein. Nur noch bis 2027 ist Baurs Vertrag datiert. Im Raum stehen rund drei Millionen Euro Ablöse für den deutschen U21-Nationalspieler, der vier Treffer und sechs Vorlagen zum Aufstieg des SCP beigesteuert hat.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
2. Bundesliga
Schalke 04
Paderborn
Mika Joel Baur

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
2. Bundesliga 2. Bundesliga
Schalke 04 Logo FC Schalke 04
Paderborn Logo SC Paderborn 07
Mika Joel Baur Mika Joel Baur
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert