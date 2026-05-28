Schalke: Muslic hat klaren Wunschspieler

Verschlägt es Aufstiegsheld Mika Baur (21) vom SC Paderborn zur Konkurrenz? Geht es nach Miron Muslic, läuft der Mittelfeldspieler in der kommenden Spielzeit für den FC Schalke 04 auf. Laut ‚Sky‘ ist der Trainer der Königsblauen ein großer Fan des spielstarken Rechtsfußes.

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Baur hat allerdings bei weiteren Bundesligisten Interesse geweckt. ‚Sky‘ nennt neben Werder Bremen, das zuvor schon gehandelt wurde, auch den FSV Mainz. Der VfL Wolfsburg als künftiger Zweitligist hat sich hingegen aus dem Rennen verabschiedet.

Weitere Gespräche sollen nun Aufschluss darüber geben, welchen nächsten Schritt Baur als den bestmöglichen betrachtet. Für die Paderborner wird der frühere Freiburger wohl nicht zu halten sein. Nur noch bis 2027 ist Baurs Vertrag datiert. Im Raum stehen rund drei Millionen Euro Ablöse für den deutschen U21-Nationalspieler, der vier Treffer und sechs Vorlagen zum Aufstieg des SCP beigesteuert hat.