Gnabry bestätigt WM-Aus

Die Befürchtungen haben sich bestätigt. Serge Gnabry wird die Weltmeisterschaft im Sommer verpassen. Das verkündet der DFB-Kicker nun auch selbst auf Instagram: „Die letzten Tage waren schwer zu verdauen. Eine Saison mit dem FC Bayern, in der es nach dem erneuten Gewinn des Bundesliga-Titels am Wochenende noch viele Partien zu spielen gibt. Was den WM-Traum mit dem DFB-Team angeht: Der ist für mich leider vorbei. Wie der Rest des Landes werde ich die Jungs von zu Hause aus anfeuern. Jetzt ist es an der Zeit, mich auf die Erholung zu konzentrieren und mich auf die Saisonvorbereitung vorzubereiten. Vielen Dank für all die Nachrichten.“

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Gnabry hatte sich beim Abschlusstraining vor dem Spiel der Münchner gegen den VfB Stuttgart (4:2) einen Ausriss der Adduktoren am rechten Oberschenkel zugezogen. Bereits kurz danach wurde vom wahrscheinlichen WM-Aus berichtet. Je nach Heilungsverlauf wird von einer Ausfallzeit zwischen zwei und drei Monaten ausgegangen. Der Offensivspieler, der schon die EM 2024 und die WM 2018 verletzungsbedingt verpasst hatte, war unter Bundestrainer Julian Nagelsmann fest eingeplant.