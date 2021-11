H96: Keine Rückendeckung für Zimmermann

Bei Hannover 96 kann man sich nach der 0:4-Niederlage gegen den Karlsruher SC nicht zu einem klaren Bekenntnis zu Trainer Jan Zimmermann durchringen. „Im Moment ist Jan Zimmermann Trainer bei Hannover 96. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Das Spiel war nicht gut, das müssen wir aufarbeiten“, zitiert der ‚Sportbuzzer‘ Sportdirektor Marcus Mann.

Zimmermann hatte erst im Sommer in Hannover übernommen. Nach zuletzt acht sieglosen Ligaspielen in Serie stehen die Niedersachsen auf Relegationsplatz 16. Am nächsten Sonntag (13:30 Uhr) ist der Hamburger SV beim Kellerkind zu Gast.