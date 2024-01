Kritik am Umgangston: Bjelica-Ärger bei Union immer größer

Den 1:0-Erfolg gegen Mainz 05 verfolgte Nenad Bjelica von der Tribüne. Wenn man so möchte, hat der Kroate Union Berlin seit seiner Amtsübernahme wieder in sichere Gefilde geführt. Seine Bilanz ist ausgeglichen. Drei Siege stehen ebenso vielen Niederlagen gegenüber.

Doch zur Wahrheit gehört auch, dass Bjelica diverse Nebenkriegsschauplätze eröffnet hat. Und damit ist nicht nur seine unsägliche Attacke auf Leroy Sané gemeint, über die Oliver Ruhnert bei DAZN noch einmal in aller Deutlichkeit sagte: „Wir sind sehr unglücklich mit der Aktion und in keinster Weise einverstanden.“

Nein, die Probleme mit Bjelica reichen tiefer. Ein Bericht des ‚kicker‘ legt nahe, dass in der Beziehung zum Team bereits erste Risse entstanden sind. Einige Spieler seien „mit der Arbeitsweise und mit dem Umgangston des amtierenden Cheftrainers nicht einverstanden“, schreibt das Fachmagazin in seiner Printausgabe vom heutigen Montag. Ergebnistechnisch gehe der Trend zwar nach oben, „aber eine spielerische Entwicklung geschweige denn der Ansatz einer Spielidee ist wahrlich nicht zu erkennen.“

Was das in der Folge heißt, ist noch offen. Schließlich steht Union eigentlich für einen sehr langfristigen Traineransatz. Urs Fischer war allerdings auch von Beginn an ein Glücksfall, die Tendenz bei Bjelica ist eine ganze andere. Das kann man nach zwei Monaten im Amt bereits festhalten.