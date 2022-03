Krasnodar stellt acht Spieler frei

Der russische Erstligist FK Krasnodar hat acht ausländische Spieler freigestellt. Wanderson (27), Kaio (26), Erik Botheim (22), Cristian Ramírez (27), Júnior Alonso (29), Viktor Claesson (30), Rémy Cabella (31) und der ehemalige Bundesligaprofi Jhon Córdoba (28) müssen nicht mehr auf dem Trainingsgelände erscheinen, so der Klub in einer offiziellen Mitteilung.

Die Freistellung sei auf Wunsch der Spieler erfolgt und ist aller Voraussicht nach eine Reaktion auf die russische Invasion in der Ukraine. Die acht Spieler haben den Standort des Vereins bereits verlassen und trainieren in Eigenregie, solange ihre Verträge gültig sind. Sie folgen damit dem Beispiel ihres ehemaligen Trainers Daniel Farke, der sein Amt in Krasnodar am gestrigen Mittwoch auf eigenen Wunsch niederlegte.