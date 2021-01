HSV zögert mit Terodde-Verlängerung

Beim Hamburger SV hat man es nicht eilig, den auslaufenden Vertrag mit Torjäger Simon Terodde zu verlängern. Wie die ‚Hamburger Morgenpost‘ berichtet, hat sich der HSV mit dem 32-Jährigen auf Vertragsgespräche gegen Ende April geeinigt. Eine automatische Klausel zur Verlängerung im Aufstiegsfall soll, anders als zuvor kolportiert, nicht im aktuellen Kontrakt verankert sein.

Beim Tabellenführer der zweiten Liga stellt man sich dem Bericht zufolge die Frage, ob Terodde bei einer Bundesliga-Rückkehr weiterhin zünden würde. Mit 15 Treffern in 14 Ligaspielen stellt der Routinier in der laufenden Saison seine Treffsicherheit eindrucksvoll unter Beweis. Im deutschen Oberhaus konnte der Mittelstürmer dagegen nach den jeweiligen Aufstiegen mit Stuttgart und Köln mit zehn Toren in 58 Spielen nur mäßig überzeugen.