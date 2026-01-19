Flick-Nachfolger: Barça hat zwei Favoriten

Für den Fall, dass Hansi Flick eines Tages nicht mehr Trainer des FC Barcelona sein sollte, beschäftigen sich die Katalanen mit möglichen Nachfolgern. Wie die ‚Sport‘ berichtet, handelt es sich dabei um Luis Enrique von Paris St. Germain und Mikel Arteta vom FC Arsenal. Laut der Sportzeitung würde Barça allerdings am liebsten mit Flick über 2027 hinaus verlängern.

Enrique wird schon länger nachgesagt, dass er sich eine Rückkehr zum spanischen Tabellenführer vorstellen könne. Der 55-Jährige hatte den FC Barcelona bereits zwischen 2014 und 2017 sehr erfolgreich geleitet. Wie Flick sind auch Enrique und Arteta noch bis 2027 an ihre Vereine gebunden.