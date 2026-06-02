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Brisanter Verdacht: Verlässt Adeyemi den BVB?

In rund einem Jahr läuft Karim Adeyemis Vertrag beim BVB aus. Macht er den ablösefreien Abflug?

von David Hamza - Quelle: Bild
1 min.
Karim Adeyemi im BVB-Training @Maxppp

Es sei „nicht die präferierte Lösung“, mit Karim Adeyemi (24) ins letzte Vertragsjahr zu gehen, betonte Borussia Dortmunds Sportdirektor Ole Book erst vor wenigen Tagen. Adeyemi selbst scheint an dieser Idee dagegen zunehmend Gefallen zu finden.

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Laut der ‚Bild‘ „verhärtet sich […] im Klubumfeld“ der Verdacht, dass der Offensivspieler auf einen ablösefreien Wechsel im Sommer 2027 schielt, um bei seinem neuen Klub ein stattliches Handgeld abzukassieren.

Will Adeyemi gar nicht verlängern?

Zwar stehen auch beide Seiten einer Verlängerung offen gegenüber, die Vorstellungen des neuen Vertrags liegen aber weit auseinander. So soll Adeyemi eine Gehaltserhöhung von 6,5 auf zehn Millionen Euro pro Saison fordern. Mit Blick auf die teils großen Formlöcher ist dem BVB das allerdings zu hoch.

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Auch die geforderte Ausstiegsklausel will Schwarz-Gelb nur ungern einräumen. Die ‚Bild‘ spekuliert, dass die Spielerseite die Forderungen bewusst hoch ansetzt, „weil man in Wahrheit gar keinen neuen BVB-Deal will“, sondern den großen Transfer im nächsten Jahr.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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