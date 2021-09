Champions League: Die FT-Topelf des 1. Spieltags

Spieler des Spieltags: Sébastien Haller

In der vergangenen Saison hatte Ajax Amsterdam vergessen, den Neuzugang für den Europapokal zu nominieren, nun ist Haller dabei – und wie. In seinem ersten Champions League-Spiel überhaupt traf der 27-Jährige gleich viermal beim 5:1-Auswärtssieg gegen Sporting Lissabon. Nur wenige Stürmer haben es in der Geschichte der Königsklasse auf diese Marke gebracht.

