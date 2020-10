SCF: Petersens ambitionierter Karriereplan

Nils Petersen hat mit dem SC Freiburg noch einiges vor. „Mein Wunsch ist es, noch drei, vier Jahre in der Bundesliga zu spielen“, so der Stürmer der Breisgauer im Interview mit ‚t-online‘, „ob ich das schaffe, liegt nur an mir.“ Bislang absolvierte Petersen 217 Partien im deutschen Oberhaus und erzielte 77 Tore. Sein Arbeitspapier in Freiburg läuft kommenden Sommer aus.

In Zukunft würde sich der 31-Jährige gerne weiter oben in der Tabelle etablieren. „Wir hatten personelle Verluste, aber wir haben auch gute Spieler dazu bekommen“, sagt Petersen, „deswegen würde ich mich freuen, wenn wir uns gut im Tabellen-Mittelfeld positionieren. Das wäre aber auch optimistisch gedacht. Glücklich bin ich auch, wenn wir weiter oben landen.“