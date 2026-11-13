Gusto denkt an Chelsea-Abschied

Möglicherweise forciert Malo Gusto einen Wechsel im Januar. Der ‚BBC‘ berichtet, dass der französische Außenverteidiger vom FC Chelsea mit einem Transfer liebäugelt. Grund dafür ist, dass die Spielzeit unter Trainer Xabi Alonso äußerst begrenzt bleibt und der 17-fache Nationalspieler in der laufenden Saison nur etwas mehr als 300 Minuten in der Liga zum Einsatz kam.

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Für Chelsea sammelte Gusto seit seinem Wechsel 2023 bereits 144 Pflichtspieleinsätze. In der zurückliegenden Saison war der Rechtsfuß Stammkraft, diesen Status musste er unter Alonso aber einbüßen. Manchester City machte im Sommer einen Versuch, um Gusto zu verpflichten. Die Ablöseforderung von 80 Millionen Euro schreckte die Skyblues aber ab. Aktuell dürfte der Preis für Gusto gesunken sein.