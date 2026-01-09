Menü Suche
Serie A

Roma schickt Bailey weg

von Dominik Schneider - Quelle: Gazzetta dello Sport
Leon Bailey sitzt bedröppelt auf dem Rasen @Maxppp

Die Zeit von Leon Bailey bei der AS Rom findet wohl ein frühes Ende. Einem Bericht der ‚Gazzetta dello Sport‘ ist zu entnehmen, dass die Italiener die Leihe des Angreifers von Aston Villa vorzeitig abbrechen wollen. Bei den Giallorossi soll der jamaikanische Flügelflitzer kein Spiel mehr absolvieren.

Bailey wechselte im Sommer von den Villans nach Italien, die Roma sicherte sich sogar eine Kaufoption in Höhe von 22 Millionen Euro. Das Engagement des ehemaligen Bundesligaprofis entpuppt sich ein halbes Jahr später aber als Missverständnis. Muskuläre Verletzungen setzten den 28-Jährigen immer wieder außer Gefecht, Bailey kam nur zu neun Einsätzen und hat lediglich eine Torvorlage in der Europa League auf dem Konto.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
