DFB-Elf: Mit zwei Änderungen ins Topspiel?
Dank des Siegs in Belgrad kommt es für die DFB-Elf am morgigen Montag gegen die Niederlande zum Endspiel um das Nations League-Viertelfinale. Jürgen Klopp wird in Berlin wohl seine absolute A-Formation aufbieten.
Selten wurde so viel über einen Nationalspieler gesprochen, der es zweimal nacheinander nicht in den Spieltagskader geschafft hat. Wael Mohya (17) sollte unter Jürgen Klopp reinschnuppern und die Abläufe kennenlernen, ein Einsatz gegen Serbien am Freitag (3:1) oder am morgigen Montag (20:45 Uhr) gegen die Niederlande war wohl von Anfang an nicht geplant.
Die Elf, die Klopp am Freitag in die Belgrader Schlammschlacht schickte, war dennoch überraschend. In der Innenverteidigung durfte neben Jonathan Tah (30) der England-Legionär Malick Thiaw (25) ran und lieferte eine bockstarke Partie ab (FT-Note 1,5). Im Topspiel gegen Oranje wird aller Voraussicht nach aber Nico Schlotterbeck (26) seinen angestammten Platz übernehmen.
Und auch Nathaniel Brown (23) könnte gegen die Elftal wieder in die Startformation rotieren. Für den offensivstarken Außenverteidiger vom FC Bayern lief vor zwei Tagen Maximilian Mittelstädt (29) auf, der genau wie Thiaw viele Argumente sammeln konnte (FT-Note 2,5) und unter anderem mit einer Ecke am 1:0-Führungstreffer beteiligt war.
Auf der Pressekonferenz ließ sich der Bundestrainer nicht in die Karten blicken: „Meine Entscheidung ist gefallen, nur wie, werde ich euch nicht sagen. Aber grundsätzlich ist es so, wenn die Leistung gut war, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass man wieder von Anfang an spielt.“
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