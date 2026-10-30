Befragt nach einer möglichen Verpflichtung von Erling Haaland (26) wiegelt Jan-Christian Dreesen ab. „Wir haben mit Harry Kane den besten Stürmer der Welt und eine Offensive, die in Europa ihresgleichen sucht. Daher stellt sich die Frage für uns überhaupt nicht“, wird der Vorstandsboss des FC Bayern von der ‚Bild‘ zitiert. Doch dieser Haltung liegt ein Trugschluss zugrunde.

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Kane (33) und Haaland sind grundverschiedene Spielertypen: Der frischgebackene Weltfußballer spielt dieser Tage eher wie ein Mittelfeldspieler, braucht den Ball am starken rechten Fuß und kann seine Mitspieler in Szene setzen. Linksfuß Haaland lebt von seiner atemberaubenden Athletik. Der ausgeprägte Torriecher ist beinahe die einzige Gemeinsamkeit der beiden Weltklassestürmer.

Viele Varianten mit Kane und Haaland

In den vielen Spielen gegen tiefstehende Gegner könnten beide als Doppelspitze eine ungeahnte Torgefahr im Strafraum ausstrahlen. In offenen Partien lässt sich Kane schon jetzt gerne mitten ins Geschehen zurückfallen. Von dort könnte er den pfeilschnellen Haaland mit seinen maßgenauen langen Zuspielen bedienen.

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Aktuell muss die Sturmspitze bei den Bayern häufig von Spielern unter Haalands Niveau besetzt werden, etwa Ismael Saibari (25), Nathaniel Brown (23), Lennart Karl (18) oder – sofern fit – Jamal Musiala (23). Sie alle könnten aber auch auf anderen Positionen ran, sodass mit Haaland noch immer kein Überangebot in der Offensive bestehen würde.

Einmalige Gelegenheit auf Haaland

Der zweite wichtige Grund, weshalb die Bayern bei Haaland all-in gehen sollten, ist schlicht die Gelegenheit: Der Norweger ist im Sommer aller Voraussicht nach zu haben. Manchester City droht der Zwangsabstieg aus der Premier League, nahezu der gesamte Kader würde somit auf den Markt gespült werden. Und die Bayern haben gerade erst eine 250-Millionen-Finanzspritze durch einen Anteilsverkauf erhalten.

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Klar ist aber auch: Europas Elite wird sich um Haaland reißen. Allen voran der FC Barcelona macht sich große Hoffnungen. Unterschreibt Haaland im kommenden Sommer andernorts, hat Bayern zukünftig womöglich nie wieder eine Chance, die sympathische Tormaschine zu verpflichten.

Sollte sich der FC Bayern um Erling Haaland bemühen? Ja, die Chance muss man nutzen Nein, er passt nicht ins Team Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Ein kleiner Pluspunkt: Bayern hat beim Blondschopf durchaus einen hohen Stellenwert. Schon vor seinem Wechsel von Borussia Dortmund zu City im Sommer 2022 waren die Münchner Haalands zweite von vielen Optionen. Jetzt sollte der Rekordmeister alles daran setzen, Haalands erste Wahl zu sein. Dass das auch passiert, scheint nach Dreesens Worten aber unwahrscheinlich.