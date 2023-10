Inzaghi vor neuem Trainerjob

Filippo Inzaghi heuert offenbar erneut in der Serie A an. Wie Fabrizio Romano ankündigt, wird sich US Salernitana in Kürze vom glücklosen Cheftrainer Paulo Sousa trennen. Als Nachfolger steht die italienische Stürmerlegende parat.

Unter der Anzeige geht's weiter

In Italiens höchster Spielklasse arbeitete Inzaghi bislang für den AC Mailand, den FC Bologna sowie für Benevento Calcio. In Salerno übernimmt der 50-Jährige ein kriselndes Team, das mit nur drei Punkten auf dem vorletzten Tabellenplatz rangiert.