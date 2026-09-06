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Bundesliga

Vorsichtiger Bayern-Optimismus bei Boey

von Tobias Feldhoff
Sacha Boey im Bayern-Trikot @Maxppp

Max Eberl hat sich zum Transferstand bei Sacha Boey (25) geäußert. Auf Nachfrage der ‚Bild‘ sagt der Sportchef des FC Bayern München: „Wir haben von Anfang an jetzt über vier Monate sehr klar kommuniziert. Es sind noch Märkte offen. Schauen wir mal, was passiert.“

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An Boey, dessen Vertrag bis 2028 datiert ist, zeigen Klubs aus Saudi-Arabien Interesse. Dort ist das Transferfenster noch bis Oktober geöffnet. Im Januar 2025 hatte der FCB den Rechtsverteidiger für 30 Millionen Euro von Galatasaray gekauft. Dorthin war Boey in der Rückrunde der vergangenen Saison auch verliehen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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