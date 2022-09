Bayer: Rückendeckung für Seoane

Gerardo Seoane steht auch nach dem 0:1 gegen den FC Brügge als Trainer von Bayer Leverkusen nicht zur Debatte. „Nein“, antwortete Sportchef Simon Rolfes im Anschluss an die Partie auf entsprechende Nachfrage. „Gerardo hat die Qualität, das hat er schon bewiesen“, zitiert der ‚kicker‘ den Bayer-Boss, „in dieser Phase brauchst du gute Ergebnisse.“

Der Niederlage in der Champions League waren magere drei Punkte aus den ersten fünf Bundesligaspielen vorausgegangen. „Das Spielglück war heute nicht auf unserer Seite“, sagte der Schweizer gestern. Man müsse daran arbeiten und das „Glück erzwingen“. Offensichtlich bleibt Seoane dazu zumindest noch eine Möglichkeit. Am Samstag (15:30 Uhr) treffen die Leverkusener in Berlin auf Hertha BSC.