Paukenschlag: Augsburg trennt sich von Wagner

Der FC Augsburg zieht Konsequenzen aus der sportlichen Talfahrt. Nach dem zwölften Spieltag trennen sich die Fuggerstädter von Cheftrainer Sandro Wagner.

von Julian Jasch - Quelle: Bild | FT-Info
Sandro Wagner kann es nicht glauben @Maxppp

Das Kapitel beim FC Augsburg endet für Sandro Wagner früher als gedacht. FT kann einen Bericht der ‚Bild‘ bestätigen, demzufolge sich der Bundesligist vom Cheftrainer getrennt hat.

Wagner hatte die Fuggerstädter erst im Sommer übernommen. Nach 14 Partien, darunter neun Niederlagen, und einem mickrigen Punkteschnitt von 0,93 endet die Liaison schon wieder.

Zur Stunde ist unklar, wer auf den früheren Stürmer folgen wird. Fakt ist: In Augsburg hatte man sich deutlich mehr erhofft von der Zusammenarbeit.

