Paukenschlag: Augsburg trennt sich von Wagner

Das Kapitel beim FC Augsburg endet für Sandro Wagner früher als gedacht. FT kann einen Bericht der ‚Bild‘ bestätigen, demzufolge sich der Bundesligist vom Cheftrainer getrennt hat.

Wagner hatte die Fuggerstädter erst im Sommer übernommen. Nach 14 Partien, darunter neun Niederlagen, und einem mickrigen Punkteschnitt von 0,93 endet die Liaison schon wieder.

Zur Stunde ist unklar, wer auf den früheren Stürmer folgen wird. Fakt ist: In Augsburg hatte man sich deutlich mehr erhofft von der Zusammenarbeit.