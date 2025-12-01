Bundesliga
Paukenschlag: Augsburg trennt sich von Wagner
Der FC Augsburg zieht Konsequenzen aus der sportlichen Talfahrt. Nach dem zwölften Spieltag trennen sich die Fuggerstädter von Cheftrainer Sandro Wagner.
@Maxppp
Das Kapitel beim FC Augsburg endet für Sandro Wagner früher als gedacht. FT kann einen Bericht der ‚Bild‘ bestätigen, demzufolge sich der Bundesligist vom Cheftrainer getrennt hat.
Unter der Anzeige geht's weiter
Wagner hatte die Fuggerstädter erst im Sommer übernommen. Nach 14 Partien, darunter neun Niederlagen, und einem mickrigen Punkteschnitt von 0,93 endet die Liaison schon wieder.
Zur Stunde ist unklar, wer auf den früheren Stürmer folgen wird. Fakt ist: In Augsburg hatte man sich deutlich mehr erhofft von der Zusammenarbeit.
Weitere Infos
Unter der Anzeige geht's weiter
Videos & Highlights
Meistgelesen
Erkunden