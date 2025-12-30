Sechs Topstars auf dem Wintermarkt

Omar Marmoush

Mit ordentlich Selbstbewusstsein im Gepäck wechselte Marmoush vor rund einem Jahr für 75 Millionen Euro von Eintracht Frankfurt zu Manchester City. Nach einem guten Start ist die Anfangseuphorie inzwischen verflogen, in der laufenden Spielzeit fungiert der 26-Jährige meist als Einwechselspieler. Lediglich in vier von 15 Spielen durfte er starten, seine Ausbeute liegt bei einem Tor und einer Vorlage. An Platzhirsch Erling Haaland (25) gibt es kein Vorbeikommen, weshalb ein Wechsel nicht abwegig erscheint. Lose Gerüchte gibt es um Tottenham Hotspur.

Unter der Anzeige geht's weiter

Antonio Rüdiger

Die Tage des Innenverteidigers bei Real Madrid sind gezählt, sein im Sommer auslaufender Vertrag wird aller Voraussicht nach nicht verlängert. Zwar kam der 32-Jährige nach seiner Oberschenkelverletzung zuletzt wieder regelmäßig zum Einsatz, Steine dürfte man Rüdiger allerdings kaum in den Weg legen. Interessenten gibt es zuhauf, unter anderem Galatasaray prüft einen Winterwechsel. Auch mit dem FC Chelsea, Paris St. Germain und Vereinen aus Saudi-Arabien wurde der Ex-Stuttgarter bereits in Verbindung gebracht.

Mohamed Salah

Der nächste Ägypter in der Liste ist zugleich der größte Star seines Landes. War er in den vergangenen Jahren noch der gefeierte Held beim FC Liverpool, findet sich der 33-Järige in der laufenden Spielzeit immer häufiger auf der Bank wieder. Ein Umstand, der dem Linksfuß sichtlich missfällt. In einem Interview sprach Salah davon, dass das Verhältnis zu Trainer Arne Slot zerrüttet sei und er nicht wisse, was nach dem Afrika-Cup passiere. Ein Bekenntnis klingt anders. Insbesondere Vereine aus Saudi-Arabien sind interessiert. Oder schnappt doch noch ein europäischer Topklub zu?

Unter der Anzeige geht's weiter

Christopher Nkunku

Die Karriere von Nkunku befindet sich seit einiger Zeit im Sinkflug. Nachdem sich der Ex-Leipziger schon beim FC Chelsea nicht durchsetzen konnte, findet der 28-Jährige auch nach seinem Sommerwechsel für 37 Millionen Euro zum AC Mailand nicht in die Spur. Mit der Ankunft von Niclas Füllkrug (32) gibt es in der Offensive einen Konkurrenten mehr, ein Winterwechsel ist im Bereich des Möglichen. Eine Fährte führt zu Fenerbahce.

Marc-André ter Stegen

Seinen Stammplatz zwischen den Pfosten des FC Barcelona hat der 33-Jährige längst verloren. Möchte der Schlussmann mit dem DFB-Team zur WM 2026, sollte er im Winter den Verein wechseln. Nachdem er lange Zeit einen Verbleib favorisiert hatte, scheint ter Stegen nun doch einen Transfer in Betracht zu ziehen. Am konkretesten ist die Spur zum FC Girona. Zwar müsste sich der Ex-Gladbacher dann mit Abstiegskampf begnügen, seinen Lebensmittelpunkt müsste er jedoch nicht verändern. Außerdem würde ter Stegen wohl deutlich mehr Gelegenheiten bekommen, sich auszuzeichnen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Jadon Sancho

Von dem einst so aufregenden Flügelspieler bei Borussia Dortmund ist nur noch wenig übrig geblieben. Aktuell ist der 25-Jährige von Manchester United an Aston Villa ausgeliehen, Eindruck konnte er in Birmingham jedoch kaum hinterlassen. Sogar über einen Leihabbruch wird spekuliert, auf eine Ablöse würde United im Falle eines Wechsels wohl verzichten. Wenig überraschend wird der BVB erneut mit dem Engländer in Verbindung gebracht. Daneben kursieren Gerüchte rund um Fenerbahce.