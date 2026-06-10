Nottingham lässt Ortega ziehen

Nach nur einem halben Jahr trennen sich die Wege von Stefan Ortega und Nottingham Forest bereits wieder. Wie die Tricky Trees in einer offiziellen Vereinsmitteilung bekanntgeben, gehört der Torhüter zu den Spielern, deren auslaufende Verträge nicht verlängert werden.

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Der 33-Jährige war im Winter von Manchester City zu Nottingham Forest gekommen und avancierte zunächst zur Nummer eins. Eine Wadenverletzung warf den ehemaligen Bielefelder jedoch zurück. In der Folge kam Ortega nur noch in der Europa League zum Einsatz. Wo es für den Torhüter ab Sommer weitergeht, ist derzeit noch offen.