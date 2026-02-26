Menü Suche
Offiziell Bundesliga

Leipzig verleiht Defensiv-Talent

von Daniel del Federico
1 min.
Joyeux Masanka Bungi (m.) in der Trainingsjacke @Maxppp

Joyeux Masanka Bungi verlässt RB Leipzig auf Leihbasis. Wie der Bundesligist offiziell mitteilt, wechselt der 19-Jährige zu Red Bull New York. Der Linksverteidiger soll bis zum Sommer Spielpraxis in der Major League Soccer sammeln.

RB Leipzig
Masanka Bungi wechselt auf Leihbasis zu Red Bull New York 🇺🇸

RB Leipzig verleiht Joyeux Masanka #Bungi bis Sommer 2026 an die @NewYorkRedBulls. Der 19-jährige Linksverteidiger soll in der @MLS wertvolle Spielpraxis sammeln und den nächsten Schritt im Profifußball gehen. 🤝

Viel Erfolg in den USA, Joyeux! 🫶

Zur Meldung: 🔗
Masanka Bungi war im Januar 2023 vom KRC Genk zu den Sachsen gewechselt, wartet aber noch auf seinen ersten Profi-Einsatz. Im vergangenen Dezember stand der Belgier gegen Union Berlin (1:3) erstmals im Kader der ersten Mannschaft. Geschäftsführer Sport Marcel Schäfer betont, dass man langfristig mit dem Youngster plant: „Für Joyeux ist das eine tolle Möglichkeit, auf hohem Niveau und in einer neuen Liga spielerisch sowie persönlich zu reifen. In New York erhält er die Chance auf mehr Spielpraxis im Profibereich. Wir glauben, dass eine Leihe in die MLS seine Entwicklung beschleunigen kann und sehen seine Zukunft dann in Leipzig.“

