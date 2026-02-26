Leipzig verleiht Defensiv-Talent

Joyeux Masanka Bungi verlässt RB Leipzig auf Leihbasis. Wie der Bundesligist offiziell mitteilt, wechselt der 19-Jährige zu Red Bull New York. Der Linksverteidiger soll bis zum Sommer Spielpraxis in der Major League Soccer sammeln.

Masanka Bungi war im Januar 2023 vom KRC Genk zu den Sachsen gewechselt, wartet aber noch auf seinen ersten Profi-Einsatz. Im vergangenen Dezember stand der Belgier gegen Union Berlin (1:3) erstmals im Kader der ersten Mannschaft. Geschäftsführer Sport Marcel Schäfer betont, dass man langfristig mit dem Youngster plant: „Für Joyeux ist das eine tolle Möglichkeit, auf hohem Niveau und in einer neuen Liga spielerisch sowie persönlich zu reifen. In New York erhält er die Chance auf mehr Spielpraxis im Profibereich. Wir glauben, dass eine Leihe in die MLS seine Entwicklung beschleunigen kann und sehen seine Zukunft dann in Leipzig.“