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La Liga

Ter Stegen-Medizincheck terminiert

von Fabian Ley - Quelle: Sport
1 min.
Marc-André ter Stegen im Training des FC Barcelona @Maxppp

Die Leihe von Marc-André ter Stegen zu Ajax Amsterdam dürfte bald endgültig festgezurrt werden. Laut der ‚Sport‘ plant der Torhüter, am Montag für den Medizincheck in die niederländische Hauptstadt zu kommen. Die Reise nach England zum Trainingslager des FC Barcelona soll der 34-Jährige nicht mehr mit antreten.

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Schon seit mehreren Wochen befindet sich der Deal auf der Zielgeraden. Nachdem das Leihgeschäft zwischenzeitlich aufgrund der Frage, wie viel Gehalt Ajax übernimmt, ins Stocken geraten war, klärten die Parteien zuletzt die letzten bürokratischen Details. Im Falle des erfolgreichen Medizinchecks dürfte ter Stegen dann auch zeitnah bei den Niederländern vorgestellt werden.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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