Nächster WM-Knaller: Tuchel lässt auch Alexander-Arnold zuhause

Trent Alexander-Arnold steht nicht im finalen WM-Kader von England. Das berichtet ‚The Athletic‘. Der Rechtsverteidiger von Real Madrid wurde bereits bei den vergangenen Testspielen nicht von Nationaltrainer Thomas Tuchel nominiert, hatte sich aber dennoch Hoffnungen auf das Turnier gemacht. Die offizielle Nominierung findet am heutigen Freitag um 10:45 Uhr statt.

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Seit seinem Wechsel zu den Königlichen im vergangenen Sommer steckt der 27-Jährige in einem Leistungsloch und hatte zudem mit einigen Verletzungen zu kämpfen. Bei der EM 2024 in Deutschland war Alexander-Arnold noch Teil des englischen Kaders.