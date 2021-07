Vieira unterschreibt bei Crystal

Patrick Vieira ist neuer Cheftrainer von Crystal Palace. Für die kommenden drei Jahre bindet sich der 45-jährige Franzose an den englischen Erstligisten.

Vieira tritt damit das Erbe von Roy Hodgson (73) an, der seine Trainerkarriere im Anschluss an die abgelaufene Saison beendet hatte. „Ich freue mich sehr, diese Gelegenheit zu haben, in die Premier League zurückzukehren und diesen großartigen Fußballverein zu leiten, während wir gemeinsam ein neues Kapitel beginnen“, so Vieira.

𝗪𝗲𝗹𝗰𝗼𝗺𝗲 𝘁𝗼 𝗣𝗮𝗹𝗮𝗰𝗲 🦅



We are delighted to confirm the appointment of Patrick Vieira as our new manager until 2024 ✍️#CPFC | https://t.co/utMcYSDkhb