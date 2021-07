Alderweireld verlässt Tottenham

Für Toby Alderweireld ist nach acht Jahren bei Tottenham Hotspur Schluss. Wie die Londoner mitteilen, schließt sich der 32-Jährige dem Al-Duhail SC in Katar an. Der Kontrakt des Belgiers an der White Hart Lane wäre noch bis 2023 gültig gewesen. Bezüglich der Ablöse machen die Spurs keine Angaben.

Alderweireld war 2015 für 16 Millionen Euro von Atlético Madrid nach England gewechselt. Für Tottenham absolvierte der Innenverteidiger insgesamt 236 Pflichtspiele. Ein Titel mit den Spurs war dem Defensivspezialisten nicht vergönnt. „Wir wünschen Toby alles Gute für die Zukunft“, heißt es in der Mitteilung.

We have reached an agreement with Al-Duhail SC in Qatar for the transfer of Toby Alderweireld.



We wish Toby the very best for the future.