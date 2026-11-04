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Update Premier League

Schon vor Ort: Transferpoker um Gabriel vor dem Abschluss

Die Topklubs standen zuletzt Schlange bei JJ Gabriel. Jetzt scheint der Transferpoker um das Toptalent von Manchester United vor dem Abschluss zu stehen.

von Tristan Bernert - Quelle: Ben Fernandes Santos
1 min.
JJ Gabriel beim Torjubel @Maxppp

Der Transferpoker um JJ Gabriel ist offenbar so gut wie entschieden. Zu Trainingsbildern, die das Supertalent von Manchester United jüngst auf seinem Instagram-Kanal postete, berichtet der Journalist Ben Fernandes Santos, dass diese in Madrid aufgenommen wurden.

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Das heißt: Gabriel hält sich in der spanischen Hauptstadt auf und hält sich dort fit. Dem Journalisten zufolge hängt das damit zusammen, dass der 16-Jährige auf die Finalisierung seines Transfers zu Real Madrid wartet. Nur noch wenige Formalitäten stünden dem im Weg. Die nächsten Tage nennt Fernandes Santos „entscheidend“ im Transferpoker.

Update (9:47 Uhr): Laut ‚Sky‘ hat Real Madrid eine grundsätzliche mündliche Einigung mit Gabriel erreicht.

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Gut möglich, dass zu den genannten Formalitäten auch der Erhalt eines zyprischen Passes gehört. Da Gabriels Mutter ihre Wurzeln im Inselstaat hat, könnte das Offensivtalent die EU-Papiere nutzen, um im Winter zu Real Madrid zu wechseln. Aufgrund des Brexits sehen die Statuten ansonsten vor, dass Gabriel erst mit dem Erreichen der Volljährigkeit für einen Klub in einem EU-Land spielen dürfte.

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Der englische U17-Nationalspieler gilt international als eines der größten Talente seines Jahrgangs und will Manchester United verlassen. Eine ganze Riege an Topklubs – unter ihnen der FC Bayern – buhlten um seine Dienste. Jetzt scheint Real den Zuschlag zu erhalten.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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