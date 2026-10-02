Klage droht: Bayerns problematisches Transferziel

Manchester United gibt den Kampf um sein Ausnahmetalent JJ Gabriel nicht auf und droht mit rechtlichen Schritten. Wie die ‚Sun‘ berichtet, möchten die Red Devils regulatorische und gerichtliche Schritte gegen jeden einleiten, der den Wechsel des 15-jährigen Offensivspielers vermittelt. Gabriel will United dem Vernehmen nach verlassen, um zu einem erfolgreicheren Topklub zu wechseln.

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Sein Spielerberater Ali Barat erhielt vom englischen Fußballverband die Genehmigung, Minderjährige zu vertreten – noch am selben Tag, an dem bekannt wurde, dass Gabriel seinem Klub den Rücken kehren will. Bayern München und Real Madrid gelten als Hauptinteressenten. Paris St. Germain hat den Youngster ebenfalls im Blick, der FC Barcelona hingegen hat zumindest öffentlich abgewunken.