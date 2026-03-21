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Der Favorit auf die Valverde-Nachfolge

von Tristan Bernert - Quelle: Matteo Moretto
Ernesto Valverde am Spielfeldrand @Maxppp

Auf der Suche nach einem Nachfolger für Ernesto Valverde hat die Klubführung von Athletic Bilbao klare Vorstellungen. Wie der Journalist Matteo Moretto berichtet, ist Andoni Iraola die Wunschlösung der Basken für das Cheftraineramt in der kommenden Saison.

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Der 43-Jährige steht aktuell noch bis zum Sommer beim AFC Bournemouth unter Vertrag, mit dem er aktuell auf Platz zehn in der Premier League spielt. Der aktuelle Bilbao-Coach Valverde hatte am gestrigen Freitag verkündet, seinen Posten zum Saisonende räumen zu wollen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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