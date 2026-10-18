Trainerfrage beim BVB | Kehrt Chema zurück?

Planloser BVB?

Auch gegen Union Berlin (0:0) blieb Borussia Dortmund gestern sieglos, es war die dritte Partie in Folge ohne Dreier – und das nach zuvor sechs Pflichtspielsiegen in Serie. Niko Kovac muss nach seiner Vertragsverlängerung am Dienstag jetzt natürlich nicht um seinen Job bangen, doch wird laut den ‚Ruhr Nachrichten‘ aus einem ganz anderen Blickwinkel „die Trainerfrage drängender“.

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Zu wenige Torchancen, kaum „Mut, Kreativität und Genauigkeit“, bemängelt die Regionalzeitung, die den „Kovac-Plan“ hinterfragt und bei Ausbleiben von Einzelaktionen ein „strukturelles Problem“ gegen tiefstehende Gegner sieht. Bei Sabah FK (Dienstag, 18:45 Uhr) bietet sich dem BVB in der Champions League die Gelegenheit, es besser zu machen.

Chema im Visier

Nach nur einem Jahr verkaufte der VfB Stuttgart Anfang September Chema Andrés (21) mit einem dicken Transferplus an Brighton & Hove Albion. Bei Ex-Klub Real Madrid behält man den defensiven Mittelfeldspieler weiter im Blick. Laut der ‚as‘ beobachten die Königlichen, wie Chema sich in England so schlägt. Bislang durchaus vielversprechend.

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Im Team von Fabian Hürzeler spielte sich der Spanier zuletzt fest, mit Brighton steht er auf einem starken dritten Platz in der Premier League. Die ‚as‘ vergleicht Chemas Spielweise mit der von Weltmeister Rodri (30) – dieser ging im Sommer zum FC Barcelona und Real durch die Lappen. Kommt stattdessen eines Tages Chema? Dass er offen für eine Rückkehr nach Madrid ist, betont der U21-Nationalspieler regelmäßig.