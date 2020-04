FCA: Baier lobt Neu-Trainer Herrlich

Daniel Baier hat positive erste Eindrücke von seinem neuen Trainer Heiko Herrlich gesammelt. „Er will in jedem Training den Wettkampfgedanken und Siegeswillen spüren, ob bei Läufen oder Torschüssen“, sagt der Kapitän des FC Augsburg dem ‚kicker‘, räumt jedoch auch ein: „Zur Taktik kann ich noch nicht viel sagen, da haben wir zu wenig gemacht.“

Die Entlassung von Herrlich-Vorgänger Martin Schmidt traf Baier unerwartet: „Für mich kam es nach dem 0:2 in München überraschend, es gab keine Gespräche, in denen sich das angedeutet hätte.“ Mit Blick auf seine eigene Situation freut sich der 35-Jährige, dass er seinen Vertrag im Januar bis 2021 verlängern konnte. „Ich bin froh, dass dieses Thema nicht in die aktuelle Zeit fällt. Die Situation ist beruhigender, als wenn ich noch ohne Vertrag für die kommende Saison wäre“, resümiert Baier.