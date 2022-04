Liverpool schnappt sich Schottland-Juwel

Der FC Liverpool rüstet sich für eine erfolgreiche Zukunft. Nach Informationen von ‚Goal.com‘ haben sich die Reds die Dienste des 16-jährigen Schotten Ben Doak gesichert. Der Flügelspieler soll zur kommenden Saison von Celtic Glasgow an die Anfield Road wechseln.

Unter der Anzeige geht's weiter

Trotz seiner jungen Jahre bestritt Doak bereits zwei Erstligaspiele für Celtic. In der Regel kommt der U17-Nationalspieler aber noch in den Jugendmannschaft des Traditionsvereins zum Einsatz. In Liverpool soll er behutsam an die Profis herangeführt werden.