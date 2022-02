Brightons Ashworth tritt zurück – Newcastle-Wechsel erwartet

Dan Ashworth steht vor dem Wechsel zu Newcastle United. Brighton & Hove Albion verkündet, dass der Technische Direktor von einem Posten zurückgetreten ist. Der 50-Jährige wird laut offiziellen Klubangaben „ein vergleichbares Amt bei einem anderen Premier League-Klub übernehmen“.

Laut ‚The Athletic‘ wird Ashworth bald offiziell in Newcastle anheuern. Die neureichen Magpies sind seit der Übernahme durch ein saudi-arabisches Konsortium auf der Suche nach einem Funktionär, der die sportlichen Geschicke des Klubs in die Hand nimmt. Mit Ashworth, der seit 2019 bei Brighton tätig war, scheint dieser Mann nun gefunden.

Dan Ashworth has resigned from his position as technical director.



David Weir becomes the club’s acting technical director with immediate effect. #BHAFC