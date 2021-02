Juventus - AS Rom: So könnt ihr das Spitzenspiel der Serie A live sehen

Im Spitzenspiel der Serie A kämpfen Juventus Turin und die AS Rom darum, den Anschluss an Tabellenführer AC Mailand zu halten. Beide Mannschaften verbuchten Siege am vorigen Spieltag in der Liga: Juventus Turin gewann 2:0 bei Sampdoria Genua, während sich die Roma im Heimspiel gegen Hellas Verona mit 2:0 durchsetzen konnte.

Unter der Anzeige geht's weiter

Juventus Turin gegen AS Rom live im TV

Das Duell zwischen Juventus Turin und dem AS Rom findet am Samstag, den 6. Februar statt. Der Anstoß im Juventus Stadium ist planmäßig um 18 Uhr. Der Streamingdienst DAZN überträgt die Partie live. Experte Christian Bernhard führt durch die Sendung. Kommentator der Partie ist Carsten Fuß.

Live-Ticker auf FussballTransfers.com

Wer das Aufeinandertreffen zwischen Juventus Turin und dem AS Rom weder im TV sehen oder möchte, sollte bei FussballTransfer.com vorbeischauen. FT bietet einen Live-Ticker, der euch mit allen notwendigen Fakten versorgt. So bleibt ihr immer auf dem Laufenden.