Wolfsburg: Kruse direkt in der Startelf

Max Kruse wird im ersten Spiel nach seiner überraschenden Rückkehr zum VfL Wolfsburg gleich in der Startelf stehen. Vor dem Kellerduell gegen Greuther Fürth am Sonntag (17:30 Uhr) bestätigte Trainer Florian Kohfeldt laut ‚Bild‘: „Max wird spielen, auch von Beginn an.“

Kruse war am Sonntag von Union Berlin in die Autostadt gewechselt. Den Verein kennt der 33-jährige Angreifer aus der Saison 2015/16, Kohfeldt aus gemeinsamen Jahren bei Werder Bremen. Und so weiß der Coach auch: „Wenn Max die letzten Jahre was gezeigt, dann, dass er mit Druck umgehen kann. Da mache ich mir überhaupt keine Sorgen.“