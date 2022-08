„Echtes Schnäppchen“: Napolis neuer Shootingstar

Die SSC Neapel hatte in diesem Transfersommer gleich mehrere Planstellen zu besetzen. Auf der linken offensiven Außenbahn musste der Nachfolger für Klubikone Lorenzo Insigne gefunden werden. Mehr als zehn Jahre wirbelte der 31-jährige Italiener die gegnerischen Abwehrreihen durcheinander, ehe er sich diesen Sommer in die MLS zum FC Toronto verabschiedete.

Der Grund dafür, dass nach Insignes Abschied die Fahnen im altehrwürdigen Stadio Diego Armando Maradona nicht auf Halbmast hängen, trägt den Namen Khvicha Kvaratskhelia. Für zehn Millionen Euro wurde der Georgier im Sommer verpflichtet. Nach drei Treffern und einem Assist an den ersten zwei Spieltagen liegen dem 21-Jährigen die Tifosi zu Füßen.

Gala gegen Monza

Beim jüngsten 4:0-Erfolg über den AC Monza brillierte der Hochbegabte mit gleich zwei sehenswerten Treffern. In der 35. Spielminute erlöste Kvaratskhelia die Fans, als er mit einem Kunstschuss aus rund 25 Metern Entfernung in zentraler Position den Ball unhaltbar an den rechten Innenpfosten zur 1:0-Führung reinzirkelte.

si presenta 𝐂𝐎𝐒Ì alla città di Napoli. pic.twitter.com/GZOvNzDGhM — Lega Serie A (@SerieA) August 22, 2022

In der 62. Minute ließ der Edeltechniker mit einer Körpertäuschung an der linken Strafraumkante gleich zwei Verteidiger aussteigen, ehe er mit seinem etwas schwächeren linken Fuß zum 3:0 einnetzte.

Kvaratskhelia findet auch auf engstem Raum den Weg an seinen Gegenspielern vorbei und weist auf den ersten Blick keine Schwächen in seinem Offensivspiel auf. Ob im Eins-gegen-Eins oder per Steckpass auf den Mitspieler – der Youngster scheint für jede Situation eine Lösung zu finden.

Bundesliga war früh dran

Der ‚Corriere dello Sport‘ verpasste dem Linksaußen am heutigen Montag das Gütesiegel „echtes Schnäppchen“. Dabei hätte Kvaratskhelia im Sommer 2021 zum Glücksgriff für Borussia Mönchengladbach werden können. Die Fohlen hatten den Flügelspieler auf dem Zettel und auch Kontakt zum Lager des Georgiers aufgenommen. Rund ein Jahr später lässt sich festhalten, dass dem Bundesligisten ein echtes Offensivjuwel durch die Lappen gegangen ist.