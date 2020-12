ManUnited: Woodward über Transfers & Solskjaer

Ed Woodward, stellvertretender Vorstandsvorsitzender bei Manchester United, hat Trainer Ole Gunnar Solskjaer seine Unterstützung ausgesprochen. „Natürlich sehen wir, dass noch harte Arbeit vor uns liegt, bis wir die Konstanz haben, die es braucht, um Titel zu erreichen. Aber wir sehen sowohl auf dem Spielfeld als auch auf dem Trainingsplatz positive Zeichen, die uns darin bestärken, an die Fortschritte zu glauben, die Ole, sein Trainerteam und die Spieler umsetzen“, so der 49-Jährige laut Vereinsmedien in einem virtuellen Treffen mit Fans.

Den Kader der Red Devils möchte Woodward weiter verstärken: „Wir werden Ole weiterhin mit einem durchgeplanten, langfristig angelegten Transferplan unterstützen, der sich auf den Sommertransfermarkt fokussiert.“ Aktuell liegt United in der Premier League auf dem neunten Tabellenplatz, hat jedoch ein Spiel weniger als die Konkurrenz. In der Champions League steht man an der Spitze der Gruppe H, muss aber dennoch um den Einzug ins Achtelfinale bangen.