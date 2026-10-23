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Bundesliga

FC Bayern: Macht Neuer doch weiter?

von Lukas Hörster - Quelle: Welt am Sonntag
1 min.
Manuel Neuer und Jonas Urbig im Dialog @Maxppp

Uli Hoeneß möchte nicht ausschließen, dass Manuel Neuer noch ein weiteres Jahr an seine Profikarriere dranhängt. Im Interview mit der ‚Welt am Sonntag‘ sagt der Patron des FC Bayern: „Das warten wir ab. Man kann jetzt noch gar nicht sagen, wie die Saison läuft und ob Manuel fit bleibt. Gleichzeitig kann man ihm ja nicht vorschreiben, dass er mit dem Fußballspielen aufhören soll.“

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Ist Jonas Urbig ein würdiger Nachfolger für Manuel Neuer?
- Ende in 13h
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Hoeneß weiter: „Er hat enorme Verdienste für den Klub, ich habe nicht vergessen, was wir mit ihm seit 2011 erlebt und gewonnen haben.“ Zum Saisonende wird Neuer 41 Jahre alt sein. Nachfolger Jonas Urbig (23) steht schon in den Startlöchern. Hoeneß: „Jonas Urbig wird diese Chance kriegen. Darauf sind alle beim FC Bayern eingestellt.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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