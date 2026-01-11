Menü Suche
Kommentar 1
Bundesliga

Werder erwartet gute Keïta-Lösung

Auf dem Papier kehrt Naby Keïta nach seiner Leihe in der kommenden Woche zu Werder Bremen zurück. An der Weser ist man zuversichtlich, den Mittelfeldspieler zeitnah fest abgeben zu können.

von Julian Jasch - Quelle: DeichStube
1 min.
Naby Keïta läuft aufs Feld @Maxppp

Ein Jahr lang musste sich Werder Bremen nicht zwingend mit Sorgenkind Naby Keïta beschäftigen. In der kommenden Woche endet allerdings offiziell die Leihe des zentralen Mittelfeldspielers zu Ferencváros Budapest. Kehrt der 30-Jährige dann an die Weser zurück?

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Bremer würden es begrüßen, Keïta vorher fest abzugeben. Möglich ist weiterhin, dass der ungarische Topklub von einer Kaufoption Gebrauch macht. „Wir arbeiten da an einer guten Lösung und befinden uns in guten Gesprächen mit Ferencvaros Budapest. Aber noch ist nichts final“, gibt Clemens Fritz gegenüber der ‚DeichStube‘ zu Protokoll.

Darüber hinaus seien weitere Vereine an dem Guineer interessiert. „Es gab zuletzt durchaus das eine oder andere Interesse verschiedener Klubs“, will sich Werders Sportchef wohl auch in eine möglichst gute Verhandlungsposition bringen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Fakt ist: Eine Reintegration von Keïta ins Profiteam steht trotz seines bis 2026 datierten Vertrags nicht zur Debatte – zu große Schnitzer hatte sich der frühere Liverpool-Profi während seiner Zeit an der Weser geleistet.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (1)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
NB I
Bremen
Ferencváros
Naby Keïta

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
NB I NB I
Bremen Logo SV Werder Bremen
Ferencváros Logo Ferencváros Budapest
Naby Keïta Naby Keïta
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert