Werder erwartet gute Keïta-Lösung

Ein Jahr lang musste sich Werder Bremen nicht zwingend mit Sorgenkind Naby Keïta beschäftigen. In der kommenden Woche endet allerdings offiziell die Leihe des zentralen Mittelfeldspielers zu Ferencváros Budapest. Kehrt der 30-Jährige dann an die Weser zurück?

Die Bremer würden es begrüßen, Keïta vorher fest abzugeben. Möglich ist weiterhin, dass der ungarische Topklub von einer Kaufoption Gebrauch macht. „Wir arbeiten da an einer guten Lösung und befinden uns in guten Gesprächen mit Ferencvaros Budapest. Aber noch ist nichts final“, gibt Clemens Fritz gegenüber der ‚DeichStube‘ zu Protokoll.

Darüber hinaus seien weitere Vereine an dem Guineer interessiert. „Es gab zuletzt durchaus das eine oder andere Interesse verschiedener Klubs“, will sich Werders Sportchef wohl auch in eine möglichst gute Verhandlungsposition bringen.

Fakt ist: Eine Reintegration von Keïta ins Profiteam steht trotz seines bis 2026 datierten Vertrags nicht zur Debatte – zu große Schnitzer hatte sich der frühere Liverpool-Profi während seiner Zeit an der Weser geleistet.