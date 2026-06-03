Ablöse steht: Ceballos vor Real-Abschied
Dani Ceballos und Real Madrid gehen im Sommer getrennte Wege. Der Spanier steht vor einer spannenden neuen Herausforderung.
Seit 2017 arbeiten Real Madrid und Dani Ceballos abgesehen von einer zweijährigen Pause zusammen. Doch im Sommer ist Schluss, in den Planungen der Königlichen spielt der 29-Jährige keine Rolle mehr.
Für Ceballos beginnt nun ein neues Kapitel in seiner Karriere. Matteo Moretto berichtet, dass ein Wechsel zu Ajax Amsterdam kurz bevorsteht. Der zentrale Mittelfeldspieler sei Wunschspieler des neuen Trainers Míchel.
Update (12:52 Uhr): Laut ‚ESPN‘ kommt der Wechsel zu Ajax voraussichtlich nicht zustande. Ceballos verlange zu viel Gehalt und wolle ohnehin lieber zu Real Betis zurückkehren.
Laut Moretto schreiten die Verhandlungen zwischen den Vereinen gut voran. Die Ablöse für Ceballos belaufe sich auf rund sechs Millionen Euro. Sein Vertrag in der spanischen Hauptstadt endet im kommenden Jahr.
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