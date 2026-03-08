Robertson bestätigt Tottenham-Interesse

Andy Robertson hatte im Winter die Möglichkeit, zu Tottenham Hotspur zu wechseln. „Es gab Gespräche mit beiden Vereinen. Aber ich habe mich entschieden, dass ich bleiben möchte“, so der Linksverteidiger im Anschluss an die 1:2-Niederlage gegen die Wolverhampton Wanderers.

Der Vertrag des 31-Jährigen läuft am Saisonende aus. Wie es weitergeht, ist noch unklar: „Wenn eine Entscheidung getroffen wurde, werde ich es euch mitteilen.“