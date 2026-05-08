Bestätigt: Kvaratskhelia-Bruder in München

Sportdirektor Christoph Freund hat bestätigt, dass Tornike Kvaratskhelia ein Probetraining beim FC Bayern absolviert hat. Der Österreicher wurde am Freitagmorgen auf der Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Topspiel gegen den VfL Wolfsburg (Samstag, 18:30 Uhr) zu dessen Besuch an der Säbener Straße befragt. „Ja, das kann ich bestätigen, dass der Junge da ist und, dass er mittrainiert und ein Freundschaftsspiel gemacht hat“, sagte Freund. Laut der ‚tz‘ überzeugte der jüngere Bruder von PSG-Star Khvicha Kvaratskhelia (25) am Dienstag beim 3:1-Sieg der U17 gegen die Global Academy von Legende Klaus Augenthaler und erzielte ein sehenswertes Tor. Die georgische Ausgabe der ‚Gazzetta dello Sport‘ hatte vor einigen Tagen über das Interesse der Münchner an dem 16-Jährigen berichtet.

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Der Youngster sei laut Freund zwar nicht so hoch veranlagt wie sein älterer Bruder, besitze aber dennoch beträchtliches Potenzial. „Er ist ein junger Bursche, hat Talent. Ob er so gut ist wie sein Bruder, der herausragend ist, ein Weltklasse-Spieler, das wäre jetzt zu viel des Guten zu sagen. Aber er ist ein talentierter junger Spieler und werden wir sehen, wie es da weitergeht.“ Der jüngere der beiden Brüder spielt wie Khvicha auf dem linken Flügel und hatte erst am Wochenende sein Kaderdebüt für die Profis von Dimano Tiflis gefeiert. Neben dem FC Bayern haben ihn auch weitere europäische Topklubs auf dem Zettel.