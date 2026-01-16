Außergewöhnliches Modell: Abraham vor Wechsel

Stürmer Tammy Abraham kehrt voraussichtlich in die Premier League zurück. Wie die ‚Times‘ berichtet, steht Aston Villa kurz vor der Verpflichtung des 28-Jährigen. Die Villans bieten dem Angreifer von Besiktas einen Vertrag bis 2030. Auch andere englische Klubs hätten um den ehemaligen englischen Nationalspieler gebuhlt.

Kurios: Abraham spielt aktuell per Leihe von der AS Rom beim Istanbuler Klub, der allerdings die Kaufoption in Höhe von 15 Millionen Euro für den Sommer bereits gezogen hat. Aston Villa, wo Abraham per Leihe zwischen 2018 und 2019 gespielt hatte, muss also mit Besiktas über einen Winter-Wechsel verhandeln. Laut der ‚Times‘ könnte eine Leihe von Evan Guessand (24) Teil des Deals werden. Der Außenstürmer war im Sommer für 30 Millionen Euro zum Team von Unai Emery gekommen und könnte Abraham jetzt bei Besiktas ersetzen.