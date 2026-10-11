FCB-Boss verrät: Daran hakt es bei Kane und Olise

Mit einem aufsehenerregenden 2:2-Unentschieden gegen den FC Augsburg kam der FC Bayern München aus der Länderspielpause. Die Chance auf die Tabellenführung ließ der Rekordmeister dadurch leichtfertig liegen. Doch der kleine sportliche Rückschlag fällt zunächst nicht weiter ins Gewicht.

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Die Bundesligasaison ist noch lang, am Dienstag geht es bereits in der Champion League gegen Viking Stavanger (21 Uhr) weiter und intern liegt der Fokus derzeit vor allem auf wichtigen Personalentscheidungen. Die geplanten Vertragsverlängerungen von Harry Kane (33) und Michael Olise (24) stehen oben auf der Agenda. Bei beiden hakt es jedoch noch, FCB-Präsident Herbert Hainer erklärt gegenüber ‚Bild‘, woran es liegt.

Beim englischen Mittelstürmer ist der Durchbruch laut Medienberichten zwar geglückt, noch seien allerdings letzte Details zu klären: „Ich bin sehr optimistisch. Ich weiß von Jan Dreesen und unserem Vorstand, dass die Gespräche sehr gut laufen. Harry und seine Familie fühlen sich in München äußerst wohl. Ich bin sehr, sehr optimistisch, dass es bald unter Dach und Fach ist.“

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Dabei gehe es jedoch nicht um die Frage der Vertragslänge, so Hainer: „Nein, überhaupt nicht. Es geht um viele Details. Bildrechte, Persönlichkeitsrechte und so weiter. Wir werden diese Details klären. Es geht nicht um die Vertragsdauer oder Ähnliches.“ Bis 2029 wird Kane wohl unterschreiben, wenn die letzten Hürden aus dem Weg geräumt sind.

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Schwieriger wird die Sache bei Olise, der dem Vernehmen nach bei einigen europäischen Topklubs auf dem Zettel steht und der mit einem Wechsel zu Real Madrid liebäugeln soll. Hainer wirkt defensiv: „Zunächst einmal muss ich sagen, dass wir sehr froh sind, Michael Olise bei uns zu haben. Er hat sich zu einem der besten Spieler der Welt entwickelt. Ich bin überzeugt, dass er eines Tages den Ballon d’Or gewinnen kann, vielleicht sogar schon in diesem Jahr.“

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Die Prioritäten des Tempodribblers scheinen klar. „Bei uns kann er Titel gewinnen und auf höchstem Niveau internationalen Fußball spielen. Wir haben das Halbfinale der Champions League erreicht und großartige Spiele gegen Paris bestritten. Das ist es, was er will.“ Der aktuelle Vertrag des Franzosen läuft bis 2029. Derzeit bleibt unklar, wie die Zukunftsplanung des Edeltechnikers aussieht.