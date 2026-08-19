Im ersten Testspiel gegen Rot-Weiß Oberhausen (3:1) konnte BVB-Zugang Justin Lerma (18), in diesem Sommer für vier Millionen Euro von Independiente gekommen, überzeugen. Mittlerweile hat sich der Wind aber gedreht. Als einziges der Profikader-Talente kam der Mittelfeldspieler in den vergangenen beiden Partien keine einzige Minute zum Einsatz.

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Die ‚WAZ‘ bewertet die Nichtberücksichtigung als Fingerzeig von Cheftrainer Niko Kovac, der zu verstehen gibt: „Wir können nicht alle bringen. Er braucht noch Zeit und das ist ganz normal. Da gibt es Sprachschwierigkeiten. Wenn man ihn sich anschaut, ist er auch noch ein wenig zierlich, da müssen wir etwas an Gewicht draufwerfen beziehungsweise an der Fitness arbeiten. Der Junge gehört zum Team wie alle anderen auch.“

Nach der Verpflichtung von Joey Veerman (27) hat sich die Konkurrenzsituation für Lerma weiter verschärft. Der Regionalzeitung zufolge wird deshalb vereinsintern über eine Leihe des ecuadorianischen U20-Nationalspielers diskutiert. Alternativ könnte der 1,76 Meter große Rechtsfuß auch zunächst über die U23 an die Profis herangeführt werden.