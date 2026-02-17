Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Eintracht-Leihgabe Wahi wochenlang raus

von Julian Jasch
Elye Wahi lässt sich feiern @Maxppp

Elye Wahi (23) verkündet eine bittere Nachricht. Auf seinem Instagram-Kanal teilt der aktuell von Eintracht Frankfurt an den OGC Nizza verliehene Angreifer mit, dass er aufgrund einer Knöchelverletzung wochenlang zum Zuschauen gezwungen ist. „Ich konzentriere mich darauf, so schnell wie möglich zurückzukehren und der Mannschaft zu helfen, unsere Ziele zu erreichen“, führt Wahi aus.

Unter der Anzeige geht's weiter

Erst im Winter war der Franzose nach einem enttäuschenden Jahr bei den Adlern in seine Heimat zurückgekehrt. Dort blühte der frühere U-Nationalspieler wieder auf (vier Scorerpunkte in acht Einsätzen), muss jetzt allerdings einen herben Dämpfer hinnehmen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Ligue 1
Frankfurt
Nizza
Elye Wahi

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Ligue 1 Ligue 1
Frankfurt Logo Eintracht Frankfurt
Nizza Logo OGC Nizza
Elye Wahi Elye Wahi
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert