Eintracht-Leihgabe Wahi wochenlang raus

Elye Wahi (23) verkündet eine bittere Nachricht. Auf seinem Instagram-Kanal teilt der aktuell von Eintracht Frankfurt an den OGC Nizza verliehene Angreifer mit, dass er aufgrund einer Knöchelverletzung wochenlang zum Zuschauen gezwungen ist. „Ich konzentriere mich darauf, so schnell wie möglich zurückzukehren und der Mannschaft zu helfen, unsere Ziele zu erreichen“, führt Wahi aus.

Erst im Winter war der Franzose nach einem enttäuschenden Jahr bei den Adlern in seine Heimat zurückgekehrt. Dort blühte der frühere U-Nationalspieler wieder auf (vier Scorerpunkte in acht Einsätzen), muss jetzt allerdings einen herben Dämpfer hinnehmen.