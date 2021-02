FC Liverpool: Schicksalswoche ohne Fabinho

Für Jürgen Klopp und den FC Liverpool gab es unlängst die nächste Hiobsbotschaft. Mittelfeldregisseur und Notfall-Abwehrchef Fabinho fällt verletzungsbedingt aus, wie der deutsche Trainer auf der Pressekonferenz vor der morgigen Partie gegen Leicester City (13:30 Uhr) verkündete. Die leidigen Abwehrsorgen der Reds werden damit noch schlimmer.

Allerdings bietet sich nun die Chance für andere Spieler sich zu beweisen. Im Winter verpflichtete der Klub von der Anfield Road mit Ozan Kabak (20) und Ben Davies (25) gleich zwei neue Innenverteidiger. Einer von beiden wird im wichtigen Spiel gegen Leicester wohl neben Kapitän Jordan Henderson (30) auflaufen und sein Debüt feiern.

Die Schicksalswoche

Für Klopp und seine Mannschaft stehen innerhalb einer Woche drei wichtige Spiele auf dem Plan. Die Begegnung mit Leicester, dem aktuell Drittplatzierten, macht den Anfang. Um den Anschluss an Tabellenführer Manchester City nicht zu verlieren und gleichzeitig aus den Champions League-Rängen zu rutschen, darf sich Liverpool keinen Patzer erlauben.

Es folgt das Hinspiel im Champions League-Achtelfinale gegen RB Leipzig am 13. Februar. Ein gutes Abschneiden im prestigeträchtigsten Wettbewerb in Europa könnte die Atmosphäre in Liverpool positiver gestalten. Doch die Roten Bullen haben mit lediglich 17 Gegentoren die beste Defensive der Bundesliga und stellen die Offensive der Reds, die erst im Januar eine Durststrecke von vier Ligaspielen ohne Torerfolg überkam, vor eine große Herausforderung.

Zeit zum Verschnaufen gibt es danach nicht. Liverpool trifft am 20. Februar auf den FC Everton und hat damit auch noch das traditionsreiche Merseyside-Derby vor der Brust. Neben der Tabellensituation, die Punktverluste nicht erlaubt, muss man gegen die Toffees auch für die Fans eine gute Leistung auf den Rasen bringen. Eine besondere Drucksituation für die Spieler und Trainer Klopp.

Entscheidung über weiteren Saisonverlauf

Die Ergebnisse aus der Schicksalswoche werden den weiteren Verlauf der Saison erheblich beeinflussen. Ein schlechtes Ergebnis gegen Leipzig oder im Duell mit dem Stadtrivalen könnte schon reichen, um die Stimmung an der Anfield Road endgültig kippen zu lassen. Damit das nicht passiert, ruhen die Hoffnungen auch auf den Neuzugängen – und auf einer schnellen Genesung von Fabinho.