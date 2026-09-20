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UEFA Nations League

Undav reagiert auf Klopp-Absage

von Julian Jasch
1 min.
Deniz Undav griemelt @Maxppp

Deniz Undav (30) hat auf die Nicht-Berücksichtigung von Bundestrainer Jürgen Klopp für die anstehende Länderspielpause reagiert. Im Anschluss an das gestrige Bundesliga-Topspiel gegen Borussia Dortmund (0:1) sagte der Angreifer des VfB Stuttgart: „Ich war kurz enttäuscht, weil ich mir gedacht habe, dass ich mir einen Puffer aufgebaut hätte durch die WM und die Spiele im Nationaldress. Das ist anscheinend wieder nicht der Fall.“

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Undav weiter: „Ich muss mich neu beweisen und alles neu geben und nochmal einem Trainer beweisen, dass ich dazugehöre. Das ist zwar anstrengend, jedem Trainer zu beweisen, aber ich habe es oft genug gemacht und deswegen werde ich es wieder machen und hoffentlich im November dabei sein.“ In der Liga wartet der 13-fache deutsche Nationalspieler nach vier Einsätzen noch auf eine Torbeteiligung. 58 Prozent der abgestimmten FT-User finden es richtig, dass Klopp auf den formschwachen 30-Jährigen verzichtet.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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