Lazio: Sarri vor dem Aus?

Maurizio Sarri muss um seinen Verbleib auf der Trainerbank von Lazio Rom bangen. Nach Informationen von ‚Il Messaggero‘ ist das Halbfinal-Rückspiel der Coppa Italia gegen Atalanta Bergamo (22. April, 21 Uhr) wegweisend für das Schicksal des 67-Jährigen. Sollte die Partie verloren gehen, stehe der Italiener unmittelbar vor dem Aus. Sarri selbst würde gerne bei Lazio bleiben, da er sich in der italienischen Hauptstadt wohlfühlt und nur ungern auf sein jährliches Salär in Höhe von 2,5 Millionen Euro verzichten möchte.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Übungsleiter fordert jedoch ein Mitspracherecht bei der Transferplanung. Sollten die Verantwortlichen ihm dieses Zugeständnis verweigern, könnte es auch bei einem Sieg in der Coppa Italia zur Vertragsauflösung kommen. Um ein zukünftiges Engagement müsste sich Sarri wohl keine Sorgen machen: Der AC Florenz, der FC Bologna und auch Atalanta Bergamo sollen den Ex-Neapel-Coach auf dem Zettel haben. Als potenzielle Nachfolger bei den Biancocelesti werden Gennaro Gattuso und Fabio Grosso gehandelt.